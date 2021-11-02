Заміна Любченка. ЗМІ розповіли про ключові факти з біографії майбутнього першого віце-прем'єра Юлії Свириденко

Кандидатура Свириденка найближчим часом має бути запропонована Верховній Раді.

Однією із ключових переваг кандидата на посаду першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки Юлії Свириденко, яку напередодні затвердила фракція "Слуг народу", називають розуміння специфіки роботи з іноземними інвесторами та сучасний погляд на питання стимулювання економіки України.

Про це пише видання "Фокус". Журналісти наводять ключові чинники з біографії майбутньої другої людини в уряді Дениса Шмигаля.

Юлія Свириденко

Кандидатура Свириденка найближчим часом має бути запропонована Верховній Раді, йдеться у статті.

Автори нагадують, що Свириденко народилася і тривалий час працювала у Чернігові. За освітою – економіст. У 2008 році закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет. Окрім основної освіти, Свириденко також навчалася на різних післядипломних програмах.

Після закінчення університету Юлія Свириденко у 2008 році почала працювати економістом із фінансової роботи українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП" у Києві (компанія працює на ринку нерухомості). Через три роки – у 2011-му – Юлія Свириденко покинула компанію, оскільки була призначена головою Постійного представництва Чернігова у місті Усі (Китайська Народна Республіка). На своїй посаді Юлія займалася залученням китайських інвесторів до України. За результатами роботи Постійного представництва у Чернігові було зареєстровано підприємство "Еко-Втор" із 100% іноземними інвестиціями.

На держслужбу Свириденко перейшла у 2015 році, ставши спочатку радником голови Чернігівської ОДА, а звід серпня 2015 року – начальником Департаменту економічного розвитку у цій же адміністрації. Від вересня 2017 року була в.о., а від 2018 року першим заступником голови Чернігівської ОДА, кілька місяців виконувала обов'язки губернатора регіону. За час її діяльності, писали ЗМІ, у період від 2015 до 2017 року, на різних посадах у Чернігівській ОДА, до економіки області надійшло понад 340 мільйонів доларів США прямих іноземних інвестицій (їхній загальний обсяг становив 430 мільйонів доларів США). За темпом зростання інвестицій у 2017 році Чернігівщина посіла перше місце в Україні.

У 2019 році, пише видання, Свириденка запросили до Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства на посаду заступника міністра, а потім від липня 2020 року — першого заступника. До її обов'язків входило формування та реалізація державної політики у сфері праці та зайнятості населення, а також у сфері промислової та цінової політики.

Від грудня 2020 року Свириденко працювала в Офісі Президента на посаді заступника керівника, де займається економічними питаннями, зв'язками з інвесторами. Вона також займається розробкою заходів для стимулювання економічного зростання України у 2021–2022 роках.

Крім того, від грудня 2020 року Свириденко очолює створену Президентом Володимиром Зеленським Раду зі сприяння бізнесу. У червні-вересні Свириденко також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Від березня 2020-го до лютого 2021 року входила до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, до підгрупи з економічних та соціальних питань.

Журнал "Фокус" включив її до списку ТОП-100 найвпливовіших жінок в Україні за №13.

"Великий обсяг завдань, з якими успішно справляється Свириденко в Офісі, а також сучасний підхід та застосування в управлінні провідних світових практик стали одними з основних критеріїв, завдяки яким було ухвалено рішення запропонувати Юлії Свириденко очолити Мінекономіки та обійняти посаду першого віце-прем'єр-міністра. Чи зможе широкий спектр її компетенцій, досвід роботи у держсекторі та з іноземними інвесторами переконати парламентську залу у необхідності доручити їй одну з ключових позицій в уряді – покаже голосування на одному з найближчих пленарних тижнів”, – резюмує видання.

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