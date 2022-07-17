Заміна Венедіктової: хто тепер керуватиме Офісом генпрокурора і що про нього відомо

Президент Зеленський відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову. Офісом генпрокурора тепер керуватиме Олексій Симоненко.

Увечері неділі, 17 липня, на сайті президента України з'явилися укази про кадрові рішення.

В одному з документів ідеться про відсторонення від посади генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Замість неї виконуватиме обов'язки генпрокурора Олексій Симоненко.

Що відомо про Олексія Симоненка?

Олексій Симоненко останні понад два роки був заступником генерального прокурора.

Йому 45 років, родом із Чугуєва Харківської області. Здобув кваліфікацію юриста в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

Від травня 1998 року до березня 2006 року працював в органах прокуратури Києва:

стажист на посаді помічника прокурора, помічник прокурора, слідчий прокуратури Ватутінського району Києва;

слідчий прокуратур Деснянського та Оболонського районів м. Києва;

старший помічник прокурора, старший слідчий прокуратури Оболонського району Києва

Від березня 2006 року пдо травня 2010 року працював в органах прокуратури Київської області:

слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області;

старший помічник прокурора Київської області з питань правового забезпечення;

начальник слідчого відділу слідчого управління;

заступник начальника, начальник відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області.

Від травня 2010 року до червня 2018 року проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу.

Від 27 березня 2020 року – заступник генерального прокурора.

Олексій Симоненко - заслужений юрист України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради.

Зазначимо, що президент Зеленський відсторонив Венедіктову відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану". Що саме стало причиною звільнення Венедіктової - поки невідомо.

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