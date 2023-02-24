Заміна Резнікова на Буданова: Зеленський висловився про чутки щодо кадрових перестановок

Звільнення та призначення мають відбуватися лише за законом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби хотів призначити головою Міноборони чинного керівника ГУР Кирила Буданова, це відбувалося б виключно за законами України.

Про це Зеленський розповів на пресконференції 24 лютого.

Глава держави наголосив, що не обговорює на публіку рішення, що ухвалюються на Ставці верховного головнокомандувача. Зокрема, щодо окремих посадових осіб, які мають стосунок до безпеки і оборони держави.

"Одне з таких рішень - це безпекова ситуація в деяких регіонах та деяких інституціях, де у мене були думки не суто до цього міністерства, а суто до інфраструктури, яка має забезпечити нам безпеку, посилити це військовими, розвідниками або службовцями. Це стосується ситуації в деяких прикордонних регіонах і все. В цьому режимі я обговорював це запитання. Якби я хотів призначити міністром оборони нашого головного розвідника, то ми б робили це кроками виключно нашого законодавства", - зазначив президент.

Чутки про відставку Резнікова

На початку лютого нардеп Ярослав Железняк повідомив, що можуть звільнити міністра оборони ОЛексія Резнікова. Сісти у крісло може чинний голова ГУР Кирило Буданов.

Згодом голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, мовляв, Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За його словами, виникла необхідність "підняти" міністерство, яке повинно робити більше".

Коментуючи інформацію, голова Міноборони заявив, що "жоден чиновник не вічний у кріслі". Якщо його звільнять, він підтримає наступника.

Згодом Резніков подякував усім за конструктивну критику. "Тримаймо стрій", - наголосив голова Міноборони.

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