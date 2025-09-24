Замість боротьби з корупцією керівництво ВАКС займається маніпуляціями — Сергій Власенко

© Вищий антикорупційний суд/Facebook

Реклама

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив народний депутат Сергій Власенко.

Він також додав, що керівництво ВАКС передало листування з ТСК «дружнім» медіа, щоб сховатися за спинами «журналістів та активістів».

«В цьому листуванні немає нічого таємного. Але дивують методи. Все ті ж самі «старі-добрі» методи. Злити своїм, щоб вони почали маніпулятивно критикувати, не даючи можливість іншій стороні висловити свою позицію», – зазначив Власенко.

Реклама

За його словами, Тимчасова слідча комісія продовжує свою роботу та опрацьовує велику кількість зібраних матеріалів, які невдовзі будуть передані до правоохоронних органів.

«Ми не дамо нікому, навіть тим, хто вважає себе «інституціями нової генерації» або «суддями нової генерації», займатися корупційною діяльністю і при цьому робити вигляд, що вони знаходяться за межами критики та є безконтрольними та безкарними. До речі, ТСК іще не проводила своїх засідань ані по НАБУ, ані по САП, а ні по ВАКС», – підсумував нардеп.