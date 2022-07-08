Замість Джонсона: стало відомо, хто першим оголосив про намір балотуватися на посаду лідера консерваторів

У Великій Британії з'явився перший кандидат, який оголосив про намір обійняти посаду лідера Консервативної партії.

Голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугенгат першим із представників Консервативної партії заявив, що збирається висувати кандидатуру на посаду лідера партії та, відповідно, нового прем'єр-міністра Великої Британі.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиалнням на британські ЗМІ.

"Я вже служив - спочатку в армії, а тепер у парламенті. Сподіваюся знову відповісти на виклики як прем'єр-міністр. Настав час почати з чистого аркуша. Настав час для оновлення", - наводять британські ЗМІ слова політика.

Нагадаємо, 7 липня почільник уряду Британії Борис Джонсон заявив, що ухвалив рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Водночас Джонсон запевнив, що після його відставки підтримка України з боку Британії не зменшиться.

Цьому передувала урядова криза, яка виникла на тлі скандалу з Крісом Пінчером, який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Урядовці масово йдуть у відставку. За добу щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

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