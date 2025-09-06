Замість компромісу - ультиматуми: що ховається за новими погрозами і шантажем Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

Під час економічного форуму на Далекому Сході диктатор-президент Росії Володимир Путін озвучив попередження Заходу. Зокрема, пригрозив ударами по іноземних миротворцях. “Фюрер” назвав їх “законними цілями для знищення", якщо вони з’являться в Україні.

Про те, що стоїть за позицією Путіна, йдеться в аналізі ВВС.

Після цієї заяви Путіна аудиторія на економічному форумі у Владивостоці вибухнула оплесками. Важливо, що заява кремлівського господаря прозвучала вже на наступний день після того, як під час зустрічі у Парижі "Коаліція охочих" пообіцяла створити післявоєнну "силу гарантування безпеки" для України.

ВВС наголошує, що російська аудиторія знову вибухнула оплесками, коли лідер Кремля висловився, мовляв, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Втім, додав, що вважає “найкращим місце для цього — столицю Росії, місто-герой Москву".

Тим часом межами Російської Федерації таку пропозицію сприйняли як несерйозну, абсолютно неприйнятну та навіть назвали політичним тролінгом.

“Втім, у багатьох аспектах вона відображає нинішню позицію Кремля щодо війни в Україні: "Так, ми хочемо миру, але лише на наших умовах. Не приймаєте наші умови? Тоді миру не буде". Путін каже, що Росія досягне всіх своїх цілей військовим шляхом, якщо Україна не погодиться на угоду”, йдеться у статті.

Зазначається, що така жорстка позиція Москви підживлюється кількома чинниками. Перший - Кремль переконаний, що на фронті в Україні ініціатива перебуває на боці російських військ.

Другий - зумовлений дипломатичними успіхами РФ. Під час перебування у Китаї “фюрер” Путін тиснув руки і обмінювався усмішками з низкою світових лідерів. Так, він адресував послання світові, мовляв, Росія має потужних союзників: Китай, Індію та Північну Корею.

Інший важливий чинник - це Сполучені Штати Америки. Минулого місяця американський президент Дональд Трамп запросив Путіна до Аляски на саміт. Російські пропагандисти втішилися цьому і в один голос заявляли, що Заходу ізолювати Росію через війну в Україні зазнали краху.

“Щоб переконати Кремль припинити бойові дії, Трамп раніше висував ультиматуми та встановлював дедлайни, погрожував новими санкціями, якщо Росія не піде на мир. Але Трамп не реалізував свої погрози — і це ще одна причина впевненості Росії”, - пише ВВС.

Видання наголошує, що Путін публічно хвалить миротворчі зусилля Трампа, але в той же час відкидає його пропозиції щодо припинення вогню, не демонструючи жодної готовності до поступок. Зараз як ніколи перспективи миру досить туманні.

“Зараз Росія — з одного боку, а Україна, Європа (і певною мірою Америка) — з іншого, перебувають у різних тунелях, на різних шляхах, з різними цілями”, - зауважують у статті.

Так, Київ і європейські країни зосереджені на припиненні бойових дій, формуванні гарантій безпеки та забезпеченні того, щоб ЗСУ після війни були достатньо сильною, аби у майбутньому запобігти новому вторгненню.

Натомість Путін, коли заявляє про "світло в кінці тунелю", уявляє собі шлях, “який веде до перемоги Росії в Україні — і ширше — до побудови нового світового порядку, вигідного для Росії”.

“У контексті миру важко уявити, де і коли ці дві абсолютно різні дороги можуть перетнутися”, - підсумовує ВВС.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що Володимир Путін робить мир неможливим. Зокрема, про це свідчать його чергові заяви про те, що нібито українська влада є "нелегітимною", а тому, з його слів, укласти мирну угоду з нею неможливо. Ці твердження Кремля, наголошують американські фахівці, свідомо перекручуючи норми української Конституції та нівелюють усі намагання досягнути миру.

Зауважимо, що цього тижня Путін перебував на параді у Китаї та там зустрічі зі світовими лідерами. Окрім того, “фюрер” зробив низку заяв, які стали дуже показовими. Що більше - Путін дав зухвале послання дав Україні і світові. Воно в тому, що Росія може продовжувати війну так довго, як потрібно, поки не отримає те, чого хоче.