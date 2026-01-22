Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Кремль залишається відданим своїм початковим воєнним цілям і публічно не демонструє жодної нової готовності до значущих компромісів для припинення війни проти України.

Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики згадують інформацію джерел Bloomberg про те, що «фюрер» Володимир Путін отримав проєкт мирного плану на початку січня 2025-го. Зазначається, що Кремль розглядав цю пропозицію як значний крок вперед, хоча вона не досягнута до остаточної угоди.

Реклама

Джерела повідомили, що багато важливих для Росії питань або не включені до проєкту плану, або сформульовані «незадовільним» чином. Так, визнання США окупованого Криму та інших невказаних окупованих територій України такими, що перебувають під контролем РФ, є пріоритетом для Путіна, і Росія все ще залишається проти розгортання військ НАТО в Україні в межах майбутніх гарантій безпеки. Джерела заявили, що Москва прагне захисту російської мови і РПЦ в Україні.

Голова Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що Росія «повертає собі власні землі» в Україні через війну та незаконні, фіктивні референдуми в окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях 2022-го. Мовляв, ці території та навіть люди були частиною Російської Федерації «протягом століть».

Аналітики ISW наголошують, що ці заяви Медведєва узгоджуються з неодноразовими твердженнями Кремля. Зокрема тими, що закликають Україну передати Росії «Новоросію» — йдеться про вигаданий регіон, який кремлівські чиновники часто стверджують як «невід’ємний» від Росії і який включає не лише Крим та чотири області, які Росія незаконно анексувала, але й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

Водночас запропонований США 28-пунктний мирний план передбачав лише окупацію Криму, Донбасу, а також наразі окупованих частин Запорізької та Херсонської областей, вимагаючи від Росії передати захоплені території за межами цих п’яти регіонів, включаючи Харківську, Миколаївську та Дніпропетровську області.

Реклама

«Позиція Росії залишається принципово незмінною. Кремлівські чиновники неодноразово закликали до майбутнього мирного врегулювання для усунення так званих „корінних причин“ війни. Зокрема, начебто дискримінації Україною російськомовного населення і РПЦ», — наголошують аналітики.

Окрім того, Кремлівські чиновники також неодноразово відкидали використання іноземних військ для гарантій безпеки післявоєнної України, а це ключовий елемент мирного плану, який узгодила адміністрація Дональда Трампа.

В ISW акцентують на тому, Кремль намагається позиціонувати себе як надійного партнера у переговорах, зацікавленого у мирі, водночас заявляючи, що його відданість досягненню своїх початкових воєнних цілей залишається незмінною.

Нагадаємо, аналітики ISW продовжують наголошувати на тому, що Кремль відкидає надії на мир і висуває нові територіальні апетити. Окрім того, у Москві заявляють про вирішення так званих «корінних причин» вторгнення РФ. Заяви кремлівських чиновників намагаються виправдати перед внутрішньою аудиторією свою відмову від будь-яких умов, що випливають з переговорів на саміті в Давосі.

Реклама