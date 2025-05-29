Володимир Путін та Володимир Зеленський

Реклама

Після телефонної розмови президентів РФ та США 19 травня, Кремль заговорив про підготовку «меморандуму» про припинення вогню. Однак замість конкретних пропозицій, Росія заявляє про «роботу над деталями».

Україна вже передала свій документ із чіткими умовами щодо стійкого миру, але РФ досі не надала жодної відповіді, натомість запропонувала провести другий раунд переговорів у Стамбулі.

Що відомо — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Меморандум про припинення вогню від Путіна

Після переговорів у Стамбулі 16 травня між Україною та РФ, віцепрезидент США Джей Ді Венс завив, що мирний процес зайшов у глухий кут. Тоді ж американський президент Дональд Трамп 19 травня зателефонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Тоді ж президент РФ сказав, що «готовий працювати» з Україною над меморандумом для створення майбутніх переговорів, які можуть передбачати можливе припинення вогню «протягом певного часу».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що підготовка мирного документа між РФ та Україною потребуватиме часу через «деталі».

«Термінів немає і бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть це зробити максимально швидко, але, зрозуміло, диявол криється в деталях», — сказав Пєсков.

Реклама

Про що йтиметься у меморандумі від РФ

Російська сторона наразі не розкривала змісту свого чергового дипломатичного документа щодо війни. Однак, у росЗМІ ширилася інформація, що так званому «меморандумі» Москва може висунути чергові вимоги для врегулювання конфлікту.

За словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, у документі можуть бути:

умови врегулювання конфлікту;

рамки укладання потенційної мирної угоди;

можливість припинення вогню у разі досягнення відповідних домовленостей.

Своєю чергою іноземне видання Reuters розкрило умови, які висуває Путін для припинення вогню.

За даними джерел, Кремль вимагає:

Реклама

гарантій від західних лідерів про припинення розширення НАТО на схід;

офіційне виключення перспектив членства в Альянсі для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

Окрім того, Путін хоче досягти зняття частини санкцій, розв’язання питання заморожених суверенних активів РФ за кордоном, визнання нейтрального статусу України та гарантій захисту прав російськомовного населення.

Також Reuters повідомляє, що кремлівський диктатор продовжує вимагати повного приєднання до складу Росії всіх чотирьох окупованих областей на сході України.

Окрім того, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припускав, що умови путінського «мирного меморандуму» можуть означати повне підпорядкування України.

Він наголосив, що Росія може вимагати позбавлення України незалежної політики, заборони вступу до будь-яких альянсів, ліквідації армії та зведення оборонної промисловості до символічного рівня.

Реклама

Також йдеться про повний контроль Москви над внутрішньою політикою, мовою та вірою.

«Йдеться про зобов’язання виготовляти лише пістолети, а також гарантії, що Україна узгоджуватиме внутрішню політику з Москвою — мова, віра, склад уряду. Це буде буквально «ярлик на служіння хану в Москві», — підкреслив радник.

Україна передала РФ документ зі своїми вимогами

Після переговорів у Стамбулі Україна та великого обміну полоненими чекала на так званий «меморандум» від РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ще не отримувала від Росії переліку умов для припинення війни.

Реклама

«Вони запевняли: «Буде, буде». Але ми так нічого і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми звернулися до США — вони теж чекають. Усі чекають», — розповів президент на пресконференції у Берліні 28 травня.

Він зауважив, що очікування триває уже тиждень.

Також Зеленський повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров зв’язувався з російською стороною, щоб дізнатися, коли вони передадуть «меморандум».

Своєю чергою Умєров повідомив, що текст документа росіяни все ще не передали. Водночас він завив, що Україна уже передала РФ документ, який відображає українську позицію, і росіяни його отримали.

Реклама

Надвечір 29 травня президент Зеленський повідомив, що меморандум росіяни так і не надіслали.

«Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу», — сказав Зеленський.

Росія затягує час

Тим часом речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Росія затягує час із передачею свого документа. Це може свідчити про її небажання рухатися вперед у перемовному процесі.

Згодом, Тихий заявив, що росіяни бояться надіслати Києву свій «меморандум» про припинення вогню, оскільки він містить нереалістичні ультиматуми.

Реклама

Таку ж думку у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політолог Ігор Рейтерович.

Політолог вважає, що Москва навмисно затягує час, оскільки, наполягаючи на зустрічі 2 червня, мала б вже мати готовий документ. Україна повинна отримати його заздалегідь, а не перед самими перемовинами.

Він підкреслив, що Київ уже передав свою версію документа, на відміну від заяв РФ про його відсутність. Така поведінка, на думку експерта, типова для Москви, і питання, хто бреше, є очевидним для України та її партнерів.

Крім того, український варіант меморандуму раніше передавали США, тому заперечення РФ безпідставні.

Реклама

Рейтерович зауважив, що невдоволення Кремля — не причина приховувати власний документ.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

Після розмови 28 травня з українським міністром оборони Рустемом Умєровим, представник Росії Володимир Мединський заявив, що запропонував Україні дату та місце зустрічі для обміну «меморандумами».

Він стверджував, що запропонував українській стороні «точну дату» для обговорення умов припинення вогню. Він додав, що Росія чекає відповіді Києва, щоб «зустрітися найближчими днями».

Пізніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив, що запропонована дата — 2 червня.

Реклама

Згодом, Лавров інформував держсекретаря США Марко Рубіо про підготовку Кремлем пропозицій до нових російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Згідно з російськими джерелами, Рубіо підтвердив зацікавленість адміністрації Трампа у швидкому припиненні війни та готовність США сприяти переговорам.

Міністр оборони України Рустем Умєров уже підтвердив участь української сторони на зустрічі з РФ у Стамбулі 2 червня.

«Ми підтверджуємо готовність України до повного й безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхнього «меморандуму», щоб зустріч була не порожньою і могла реально наблизити закінчення війни», — наголосив очільник Міноборони.

Реклама

Також Умєров наголосив, що зустрічі сторін «повинні давати результат», окрім того, вона має бути належним чином підготовлена.

«Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат», — сказав Рустем Умєров.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга коментуючи потенційні переговори України та РФ у Стамбулі висловив сподівання, що Москва не зірве наступну зустріч.

«Ми очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як було домовлено раніше», — написав він у соцмережі Х.

Реклама

Також він висловився і щодо меморандуму, та закликав росіян «не чекати до понеділка», а передати його українській стороні «негайно».

Переговори чи чергова маніпуляція Кремля?

Публіцист та політичний оглядач Віталій Портников вбачає у пропозиції Кремля щодо переговорів не справжній мирний процес, а чергову спробу маніпуляцій.

Портников наголошує, що Кремль ймовірно знову висуне нереальні умови на кшталт територіальних поступок, використовуючи переговори як інструмент тиску.

«Можна бути впевненим, що ці перемови пройдуть у тій самій атмосфері, в якій відбувалися і попередні зустрічі між представниками Москви й Києва. Росія буде виступати з умовами, які навряд чи сподобаються українській стороні, а Україна намагатиметься зберегти принаймні власну участь у переговорах, щоб не викликати гніву американського президента», — зазначив він.

Реклама

Потенційну загрозу становить реакція адміністрації Трампа — якщо Вашингтон визнає російські вимоги «розумними», це може призвести до звинувачень України у зриві переговорів.

Портников зауважує, що Путін явно розраховує, що без міцної підтримки США Київ змушений буде капітулювати. Ситуація ускладняється тим, що російська сторона паралельно з переговорами продовжує активні бойові дії, що свідчить про відсутність справжньої зацікавленості у мирному врегулюванні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.