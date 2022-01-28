Замість ОРДЛО отримаєте НДР: Резніков закликав Німеччину змінити позицію щодо Росії

Відновлення Німецької демократичної республіки Резніков назвав "логічним продовженням російських вимог, які вже заявлені".

Якщо Німеччина не змінить свою позицію щодо протистояння гібридній агресії Росії, то може отримати проблеми у вигляді Німецької Демократичної Республіки (НДР або Східна Німеччина — держава соціалістичного табору, підконтрольна СРСР).

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ми дуже цінуємо допомогу Німеччини. Україна має багато друзів у Німеччині, і ми вдячні за цю підтримку. Але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо постачання озброєнь та інші рішення, які підривають безпеку Європи та де-факто заохочують агресора", — сказав очільник Міноборони.

Резніков вважає, що ймовірність відновлення НДР не є перебільшенням і це "логічне продовження" апетитів Кремля, які щороку зростають.

"Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російській агресії, то федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемою Німецької демократичної республіки", — сказав він.

За словами міністра, "матеріальна база для НДР вже існує", адже чимало німецьких політичних діячів "сидять" на російських зарплатах.

"Росія вже офіційно висунула вимоги щодо демонтажу НАТО в 14 країнах, що також здавалося абсолютно неможливим. Дуже добре, що члени Альянсу дали чітку відповідь, але має бути практична частина, щоб потім не довелося давати відповідь, коли хтось почне відновлювати Берлінську стіну", — підсумував Резніков.

Нагадаємо, що Німеччина обіцяє Україні допомогти у відновленні захисного бункера під Одесою і передати 5 тисяч військових касок.

Проте новий канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримала ідею постачання зброї Україні.

Своєю чергою лідер німецької опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц закликав Німеччину надати зброю Україні.