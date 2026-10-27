Замість переговорів— «лекція» про слов’ян: FT про те, як Путін випробовував терпіння лідерів Фінляндії та Норвегії

Замість миру — лекція з історії: Путін півтори години повчав лідерів Фінляндії та Норвегії / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін більшу частину своєї розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії витратив на читання їм лекцій про середньовічну слов’янську історію.

Про це пише Financial Times.

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У виданні нагадали, що вівторкова розмова з президентом Фінляндії Александером Стуббом та прем’єр-міністром Норвегії Юнасом Гаром Стере була першою розмовою російського диктатора з будь-ким із європейських союзників України з липня минулого року, коли Путін провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Спочатку запланована на менш ніж півгодини, розмова тривала 90 хвилин, повідомив Стубб фінським ЗМІ.

Проте, за інформацією FT, замість обговорення ключових питань щодо того, як припинити війну, Путін витратив більшу частину розмови довгій тираді про те, що Кремль назвав «початковими причинами конфлікту», повідомили троє людей, знайомих з розмовою.

Перспектива негайного припинення вогню, головна вимога України, майже не обговорювалася, додали джерела. Лідери скандинавських країн вирішили не переривати історичні відступи Путіна, щоб побачити, наскільки серйозно він налаштований на діалог з Європою.

У виданні нагадали, що історичні «захоплення» Путіна стали основною рушійною силою російського вторгнення. У серпні минулого року диктатор зробив подібну довгу розмову про середньовічних слов’янських правителів під час невдалого саміту з президентом США Дональдом Трампом.

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Минулого четверга Путін послався на «найновіші генетичні дослідження», які, за його словами, показали, що «це один народ, росіяни та українці».

У спільній заяві Стубб і Стере заявили, що вони хочуть «безпосередньо передати повідомлення щодо майбутніх переговорів, які допоможуть припинити війну», запланованих на листопад в Абу-Дабі.

Стубб сказав: «Обговорення було відвертим та змістовним. Ми є сусідніми країнами для Росії. Результат цієї війни матиме прямий вплив на нашу та ширшу європейську безпеку. Припинення війни вимагає прямих переговорів».

Однак інші країни регіону висловили опір спробам Норвегії та Фінляндії переговорити з Путіним, стверджуючи, що Європа повинна об’єднатися у будь-яких відносинах з Москвою. Стубб і Стере заявили, що вони «не виступали від імені Європи в цілому».

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Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила: «Я дуже скептично ставлюся до цієї незалежної ініціативи Норвегії та Фінляндії. Вона не була узгоджена ні з ким з нас».

«Я не бачу жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою — ні в гібридній війні, яка відбувається щодня, ні в Україні, де вони щодня здійснюють запеклі та агресивні атаки. Я вважаю, що ми повинні зберегти єдність Європи, а не діяти поодинці», — сказала вона.

В Офіс прем’єр-міністрерки Італії Джорджії Мелоні заявили, що мають «велику повагу» до Стубба та Стере, але додали: «Перш за все, цей телефонний дзвінок чітко показує одне: Європа ще не досягла згоди щодо того, хто має представляти її інтереси в мирному процесі».

Розмова Путіна з європейцями — що відомо

Нагадаємо, що 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з диктатором Путіним.

Після безпосередніх переговорів із Путіним європейські лідери одразу вийшли на зв’язок із президентом України.

Зеленський потім розповів українцям, що європейські лідери передали Путіну чіткий сигнал щодо російських атак на українську енергетику.

Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що Путін під час телефонної розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії заявив, що Росія не відмовиться від мети захопити весь Донбас.

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