Замість припинення атак Путін здійснив 150 дронових ударів по Україні - Зеленський

Попри обіцянку президента Росії Володимира Путіна, вночі було здійснено 150 атак дронами, зокрема по енергетичних об'єктах та лікарнях.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Навіть цієї ночі після розмови Путіна з президентом США Доналдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики. Удари були по транспорту, вражено було, на жаль, дві лікарні по звичайній міській інфраструктурі", - сказав він.

За його словами, обіцянки Путіна не збігаються з реальними діями, тому Україні необхідна підтримка в обороні

"Тобто слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, потрібна підтримка нашої проти повітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей", - розповів президент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін відкинув перемир'я з Україною, а Трамп назвав це перемогою.

Окрім того, ми писали про те, що президент США заявив, що йому вдалося домовитися з Путіним про "негайне" припинення вогню. За словами Трампа, під час розмови обговорювалось багато деталей мирної угоди.

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