Замість припинення атак Путін здійснив 150 дронових ударів по Україні - Зеленський

Зеленський зазначив, що слова Путіна не відповідають реальності.
Попри обіцянку президента Росії Володимира Путіна, вночі було здійснено 150 атак дронами, зокрема по енергетичних об'єктах та лікарнях.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
"Навіть цієї ночі після розмови Путіна з президентом США Доналдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики. Удари були по транспорту, вражено було, на жаль, дві лікарні по звичайній міській інфраструктурі", - сказав він.
За його словами, обіцянки Путіна не збігаються з реальними діями, тому Україні необхідна підтримка в обороні
"Тобто слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, потрібна підтримка нашої проти повітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей", - розповів президент.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін відкинув перемир'я з Україною, а Трамп назвав це перемогою.
Окрім того, ми писали про те, що президент США заявив, що йому вдалося домовитися з Путіним про "негайне" припинення вогню. За словами Трампа, під час розмови обговорювалось багато деталей мирної угоди.
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