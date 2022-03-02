Замість Скічка - розвідник, а Гриневецького змінить військовий: Зеленський призначив нових голів Черкаської та Одеської ОДА

Зеленський на тлі війни в Україні провів кадрові перестановки.

Президент України Володимир Зеленський змінив очільників Черкаської та Одеської областей. Черкаську область очолив розвідник, а Одеську – військовий.

Про це йдеться в указах президента.

Так, головою Черкаської обласної державної адміністрації призначено Ігоря Табурця. Він змінив на цій посаді Олександра Скічка.

"Звільнити Скічка Олександра Олександровича з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Призначити Табурця Ігоря Івановича головою Черкаської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Іншим указом Зеленський звільнив Сергія Гриневецького з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та призначив Максима Марченка.

"Звільнити Гриневецького Сергія Рафаїловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Призначити Марченка Максима Михайловича головою Одеської обласної державної адміністрації", - сказано в документі.

Новопризначений керівник Черкаською областю є кадровим військовим, який тривалий час працював в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України та був претендентом на посаду заступника керівника Офісу президента Зеленського.