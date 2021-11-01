Замість Верещук у ВР зайде безробітний помічник Корнієнка: що відомо про майбутнього нардепа

Замість Верещук у ВР зайде безробітний помічник Корнієнка: що відомо про майбутнього нардепа

Сергій Кострійчук на громадських засадах працює помічником голови партії "Слуга народу", першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

Народним депутатом замість Ірини Верещук, яку планують призначити на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, стане Сергій Кострійчук.

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук у своєму Telegram.

"Після голосування про призначення Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, до фракції "Слуга народу" приєднається 140-й номер виборчого списку партії Сергій Кострійчук", — зазначила Палійчук.

Хто такий Сергій Кострійчук

За її словами, Кострійчук у команді "слуг" перебуває від вересня 2018 року. На попередніх президентських і парламентських виборах він координував роботу штабів у регіонах.

У 2020 році — член Вищої ради партії, у 2021 — голова Контрольно-ревізійної комісії.

Як свідчать дані ЦВК, Кострійчук народився 7 червня 1985 року. Є громадянином України, протягом останніх п’яти років проживав на території України, освіта вища, судимість відсутня, тимчасово не працює.

Проживає майбутній нардеп у селищі Теплик Теплицького району Вінницької області.

За інформацією Руху ЧЕСНО, Кострійчук, можливо, є братом або чоловіком Олени Кострійчук, яка своєю чергою є керівницею та співзасновницею ГО “Ліга волонтерів”. Ця організація в березні 2019 року перерахувала “Слузі народу” 2 мільйони гривень. Кошти були спрямовані на виборчу кампанію Володимира Зеленського. Громадську організацію зареєстрували за 3 місяці до цього, незадовго до оголошення Зеленським про балотування у президенти.

На сайті Верховної Ради повідомляється, що Кострійчук на громадських засадах працює помічником голови партії "Слуга народу", першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

Нагадаємо, що на засіданні фракції політичної партії “Слуга народу” було ухвалено низку рішень, які стосуються кадрових призначень. Зокрема, МінТОТ очолить Ірина Верещук, міністром оборони стане Олексій Резніков.

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