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Народний депутат Ярослав Железняк, захищаючи керівництво НАБУ та САП від критики, ризикує остаточно втратити зв’язок із суспільними настроями. Спроби називати незручні запитання щодо можливих корупційних зловживань в оточенні керівників антикорупційних органів «брудом» і «чорнухою» не замінять конкретних відповідей Семена Кривоноса та Олександра Клименка на висунуті їм закиди.

Про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко, коментуючи допис народного депутата Ярослава Железняка.

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На думку Гаврилечка, позиція Железняка пов’язана не лише з його ставленням до антикорупційних органів, а й із власними політичними амбіціями.

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«Я розумію, що Ярослав Железняк — політик. Розумію і його політичні амбіції, зокрема можливе бажання знайти себе в новому-старому політичному проєкті Томаша Фіали — умовній „Самопомочі 3.0“. Але для будь-якого політика критично важливо не втрачати зв’язок із реальністю. І точно не варто називати „брудом“ та „чорнухою“ незручні запитання щодо корупційних зловживань в оточенні керівників НАБУ та САП», — наголосив Гаврилечко.

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