Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

Лише за п’ять днів намір президента США Дональда Трампа зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті кардинально змінився на користь перших жорстких санкцій його адміністрації проти Москви. Різке рішення було ухвалене після усвідомлення, що позиція Кремля щодо війни не змінилася, а переговори «нікуди не ведуть». Та були й інші причини такого кроку.

Про це йдеться у статті CNN.

Після телефонної розмови з Путіним минулого тижня Трамп був настільки впевнений у досягнутому прогресі, що оголосив про намір незабаром зустрітися з російським лідером у Будапешті. Втім, уже за п’ять днів плани кардинально змінилися: замість саміту — нові санкції проти Москви, перші у межах другої адміністрації Трампа.

Як зазначають американські посадовці, лідер країни поступово усвідомив, що позиція Путіна щодо завершення війни не змінилася від часу їхньої попередньої зустрічі в Алясці.

Після місяців обережних погроз Трамп нарешті здійснив найрішучіший крок — запровадив жорсткі санкції у відповідь на війну Росії проти України.

Постійність нової позиції президента США поки під питанням. Від початку свого другого терміну він не раз змінював ставлення до Путіна, часто під впливом телефонних розмов із ним. Крім того, можливе зростання цін на нафту може випробувати готовність Трампа витримати наслідки для американських споживачів.

За словами джерел у Білому домі, різких поворотів у мисленні президента не було — його позиція формувалася поступово, на тлі розчарування безрезультатністю спілкування з російським диктатором.

«Щоразу, коли я розмовляю з Володимиром, у нас гарні бесіди, але вони нікуди не ведуть. Вони просто нікуди не ведуть», — поскаржився Трамп у середу.

Після чергової розмови держсекретаря США Марко Рубіо з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим стало зрозуміло: Москва не змінила позиції, попри позитивні сигнали, які Трамп почув від Путіна кількома днями раніше.

Сам очільник Білого дому визнав, що зустріч у Будапешті може стати «марною тратою часу», і підготовку зупинили.

Як Трамп дійшов до санкцій проти Росії?

У день перед оголошенням санкцій Трамп зустрівся з міністром фінансів Скоттом Бессентом, який давно закликав до жорсткіших заходів проти Москви.

Неочікувано навіть для радників, президент погодився запровадити обмеження проти двох найбільших нафтових компаній Росії — «Роснефти» та «Лукойла». Після зустрічі Бессент вирушив до Мінфіну, щоб підготувати офіційний пакет санкцій, а Трамп повідомив Рубіо, що рішення буде реалізовано негайно.

У цей самий час Трамп провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який прибув до Вашингтона з Брюсселя, щоб переконати США не відмовлятися від підтримки України. Рютте почув від президента рішення, якого європейці очікували місяцями.

Усередині Білого дому були здивовані швидкістю, з якою сформували новий пакет санкцій. Трамп давно казав радникам, що «настане день, коли він відчує, що час діяти настав», і, здається, цього разу саме так і сталося.

«Це стало результатом того, що в нас були хороші розмови [з Путіним], а потім я читаю газети і бачу, що Росія все ще інтенсивно бомбардує Україну«, — зазначив один із високопосадовців.

За кілька годин до оголошення санкцій російська ракета влучила у дитячий садок у Харкові — кадри з місця події показали переляканих людей, які вибігали з охопленої вогнем будівлі з дітьми на руках.

На рішення Трампа вплинуло й успішне перемир’я в Газі, яке він допоміг укласти, переконаний, що жорсткіший підхід до ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу дав результат.

«Жорсткий підхід привів до дій», — зазначив чиновник.

Політичний тиск і стратегічні побоювання

Республіканські союзники президента США, зокрема сенатор Ліндсі Грем і лідер більшості Джон Тун, неодноразово закликали Білий дім діяти рішучіше.

«Коли Білий дім вважатиме це корисним для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і укласти угоду, яка завершить війну. Ми готові діяти. Ми хочемо зробити все можливе, щоб підтримати президента, його команду і наших союзників у зусиллях покласти край кровопролиттю й досягти мирного завершення», — заявив Тун після зустрічі з Трампом.

Від початку другого терміну президент США неодноразово натякав, що може використати санкції, аби змусити Путіна до переговорів. Проте ці погрози довго залишалися без дій. Трамп вагався, побоюючись, що нові санкції можуть віддалити Росію від переговорів.

Попри різку зміну тону, глава Білого дому не виключає майбутньої зустрічі з Путіним, якщо вважатиме момент сприятливим.

Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили санкції проти «Роснефти» і «Лукойла». Обмеження торкнулися і понад 30 дочірніх компаній цих нафтових гігантів РФ. У Мінфіні США причиною такого кроку назвали відсутність серйозної відданості Москви мирному процесу для припинення війни в Україні.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи запровадження нових санкцій проти РФ, заявила, що президент давно розчарований Путіним, а також обома сторонами конфлікту. Вона наголосила, що Трамп «завжди наголошував, що запровадить санкції проти Росії тоді, коли вважатиме це доцільним і необхідним. Тож цей момент настав». Левітт пояснила, що президент не бачить достатньої зацікавленості з боку Росії в «русі вперед до миру». Зустріч Трампа з Путіним не виключена, але має дати «реальний, позитивний результат».