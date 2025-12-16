Заморожені російські активи: Туск заявив про "світлові роки" до їх використання для України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Домовленість, яка дозволить використовувати заморожені російські активи для відбудови України, наразі «дуже далека».

Таку думку висловив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв’ю, пише Onet.

«Наразі у нас є рішення, яке дозволяє постійне заморожування російських активів. (…) Однак від цього моменту до потенційного використання цих коштів для відбудови України, не кажучи вже про військову підтримку України, все ще світлові роки», — визнав він.

За словами Туска, рішення про виділення цих коштів Україні не буде прийнято на саміті в Брюсселі в четвер, де має бути досягнута угода про фінансування України на наступні два роки.

«Однак існують різні непрямі механізми, наприклад, можливість використання цих коштів як своєрідного фінансового важеля, тобто гарантій за кредитами», — додав він.

На запитання, чи схожа позиція Сполучених Штатів з цього питання на європейську, Туск зазначив, що «різниця в думках дуже чітка».

«Американці кажуть: залиште ці російські активи в спокої, бо важко сісти з Путіним і сказати: „Давайте знайдемо компроміс, але ми беремо ваші гроші“. Це аргумент американців, щоб бути дуже обережними тут і не доводити справу до краю краху», — сказав він.

Польський прем’єр зауважив, що США мають більш діловий підхід до цього питання.

«Американці були б зацікавлені у використанні цих ресурсів по-іншому, і я вважаю, що вони також використовували б деякі з них самі, можливо, в консультації з Росією. Тут іноді виявляється, що американці все ще мають діловий підхід до цього питання… Важко говорити про єдину європейську та американську позицію тут», — додав Туск.

Що передувало

Нагадаємо, раніше йшлося про скандал навколо заморожених активів РФ. Зокрема, Бельгія, на території якої зберігається більша частина (близько 189 млрд євро) заблокованих коштів РФ, відкинула план Єврокомісії. Європейський центральний банк (ЄЦБ) його також не підтримав.

Водночас, як сказав президент Зеленський, Україна розраховує на фінансування, отримане за рахунок заморожених російських активів, оскільки без цих коштів країна «не зможе» функціонувати.