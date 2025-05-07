Замороження війни не переросте в надійний мир: дипломат назвав ризики для України

Замороження війни означатиме лише відтермінування наступного вторгнення Росії до України

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Сценарій замороження війни, про який нещодавно заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог, не призведе до надійного миру. Це вкрай негативний розвиток подій для України, адже він означатиме, що наступне вторгнення Росії до України є лише питанням часу, і країна-агресорка обере для цього найкращий для себе момент.

Таку думку висловив експосол України у США та Франції, дипломат Олег Шамшур у коментарі для «Київ 24».

Він вважає можливим сценарій замороження війни, але це не призведе до встановлення миру.

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«Цей сценарій [замороження війни — ред.] є можливим. І з огляду на військову ситуацію та розклад сил, він є вкрай негативним і для України, і для тих, хто її підтримує. Тому що, по-перше, це тільки припинення вогню, яке не переросте в мир. Це просто закінчення цієї фази війни», — наголосив дипломат.

За його словами, РФ нападе знову, і це лише питання часу, яким у Кремлі скористаються, щоб відновити втрати та посилити боєздатність своїх окупаційних військ.

«На жаль, треба визнати, що ініціатива буде за Путіним. Тобто він визначатиме, коли йому вдарити», — вважає Шамшур.

Єдине, що може зробити Україна в такій ситуації, щоб протистояти майбутній російській агресії, це використати паузу в бойових діях для глибокої перебудови своєї обороноздатності та посилення ефективності армії. Водночас, власне, припинення вогню, якого, можливо, вдасться досягти, має сприйматися усіма українцями не як кінець війни, а як новий етап протистояння, для якого надважливо тверезо оцінювати ризики.

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Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія вимагає забагато в переговорах про закінчення війни проти України. Водночас він додав, що США роздратовані позиціями обох сторін конфлікту.