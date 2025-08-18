Війна / © Associated Press

Реклама

Замороження війни позбавляє Україну гарантій безпеки.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив доктор філософських наук Кирило Говорун.

«Уявімо собі, що припиняється вогонь і ми починаємо переговори про гарантії безпеки. Це така сама невизначеність, якщо зараз підписується документ і він просто потім не виконується», — зазначає експерт.

Реклама

Невизначеність — це найголовніша проблема, вважає він.

«Джерелом цієї невизначеності є Трамп і нерішучість Євросоюзу», — резюмував Кирило Говорун.

Нагадаємо, як повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, Росія зараз намагається зберегти передумови до продовження війни і можливостей подальшої окупації України. Їй не треба, щоб Україна мала реальні гарантії безпеки, тому хоче «розмити» їх власними пропозиціями.