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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Замороження війни та демілітаризована зона: Келлог сказав, чого хочуть у Києві

Трамп готовий забезпечити дотримання перемир’я, якщо Росія погодиться припинити вогонь.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Кіт Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Getty Images

Україна хоче заморозити війну, розв’язану Росією. У Києві пропонують зупинити бойові дії по наявній лінії фронту та створити демілітаризовану зону завширшки 30 кілометрів.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

За словами Келлога, створення демілітаризованої зони передбачає відведення військ з обох сторін на 15 км від лінії розмежування. Україна готова розглянути таку можливість, але очікує, що Росія зробить те саме.

«Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати», — зазначив Келлог.

За словами спецпредставника Трампа, якщо Росія погодиться на перемирʼя, президент США готовий забезпечити дотримання режиму тиші.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Росія «хоче миру» з Україною. Президент США вкотре наголосив, що він чи не найбільше прагне розв’язати ситуацію, яка склалася між Україною та Росією.

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