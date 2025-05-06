Замороження війни та демілітаризована зона: Келлог сказав, чого хочуть у Києві

Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Getty Images

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Україна хоче заморозити війну, розв’язану Росією. У Києві пропонують зупинити бойові дії по наявній лінії фронту та створити демілітаризовану зону завширшки 30 кілометрів.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

За словами Келлога, створення демілітаризованої зони передбачає відведення військ з обох сторін на 15 км від лінії розмежування. Україна готова розглянути таку можливість, але очікує, що Росія зробить те саме.

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«Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати», — зазначив Келлог.

За словами спецпредставника Трампа, якщо Росія погодиться на перемирʼя, президент США готовий забезпечити дотримання режиму тиші.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Росія «хоче миру» з Україною. Президент США вкотре наголосив, що він чи не найбільше прагне розв’язати ситуацію, яка склалася між Україною та Росією.