- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 346
- Час на прочитання
- 1 хв
Замороження війни та демілітаризована зона: Келлог сказав, чого хочуть у Києві
Трамп готовий забезпечити дотримання перемир’я, якщо Росія погодиться припинити вогонь.
Україна хоче заморозити війну, розв’язану Росією. У Києві пропонують зупинити бойові дії по наявній лінії фронту та створити демілітаризовану зону завширшки 30 кілометрів.
Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.
За словами Келлога, створення демілітаризованої зони передбачає відведення військ з обох сторін на 15 км від лінії розмежування. Україна готова розглянути таку можливість, але очікує, що Росія зробить те саме.
«Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати», — зазначив Келлог.
За словами спецпредставника Трампа, якщо Росія погодиться на перемирʼя, президент США готовий забезпечити дотримання режиму тиші.
Нагадаємо, Трамп заявив, що Росія «хоче миру» з Україною. Президент США вкотре наголосив, що він чи не найбільше прагне розв’язати ситуацію, яка склалася між Україною та Росією.