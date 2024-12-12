Заморожування війни на лінії фронту: Шмигаль зробив важливу заяву

Заморожування війни на лінії фронту не відповідає інтересам ні України, ні Європейського Союзу. Адже агресорка Росія використає це для підготовки нової - ще жорстокішої агресії.

Про це заявив український прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в Берліні, повідомляє "Укрінформ".

Він наголосив на тому, що Україна від 2014-го має досвід заморожування лінії фронту. Втім, зауважує Шмигаль, це призведе до наступного кроку агресії через кілька місяців чи років, коли росіяни будуть набагато краще підготовлені.

"Ця агресія не зупиниться лише на українській території, тому що вони врахують свої помилки. Вони зараз мають кращий досвід, кращі технології, використовують набагато розумніші підходи, тож заморожування лінії фронту призведе до наступної, значно більш жорстокої агресії з боку Росії. Отже, заморожування лінії фронту не відповідає інтересам ані, України, ані Європейського Союзу", - заявив очільник Кабміну.

Саме тому Україна говорить про необхідність довготривалого справедливого миру на умовах України та ЄС, і як жертва агресії повинна брати участь у всіх переговорах, каже Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відповів, чи згоден на відмову від територій в обмін на мир. З його слів, Україна не може юридично визнати свої території, окуповані Росією, російськими.

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