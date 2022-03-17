Заморозять активи Путіна і компанії: Нова Зеландія запроваджує нові санкції проти Росії

Заморозять активи Путіна і компанії: Нова Зеландія запроваджує нові санкції проти Росії

Під санкції потрапила також низка членів Радбезу РФ.

Уряд Нової Зеландії оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії у зв’язку з російським вторгненням до України.

Про це пише ТАСС.

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У разі виявлення, Нова Зеландія заморозить активи президента РФ Володимира Путіна та 12 членів Ради безпеки, зокрема прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, голів МЗС та Міноборони Сергія Лаврова та Сергія Шойгу, а також директора ФСБ Олександра Бортнікова, "Промсвязьбанку" та ще 18 неназваних організацій.

Новозеландський уряд також закрив в'їзд до країни 364 росіянам, пов'язаним із політичною та військовою діяльністю.

Зазначається, що це перший пакет заходів, запроваджений відповідно до ухваленого Актому про антиросійські санкції.

"Світ об'єднаний проти дій Путіна в Україні, і лише через тиждень після ухвалення історичного закону ми приєднуємося до міжнародної спільноти у застосуванні наших перших адресних санкцій", – заявила голова МЗС країни Нанаія Махута.

Вона додала, що найближчими тижнями варто очікувати на додаткові санкції.

Нагадаємо, раніше уряд Нової Зеландії обмежив в'їзд низки росіян на свою територію, а також заборонив експорт товарів, призначених для використання підприємствами, організаціями та фізичними особами, пов'язаними з військовими відомствами та органами безпеки РФ.