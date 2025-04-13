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“Замовкнути або прийняти”: Трамп щодо переговорів про завершення війни
Трамп продемонстрував ознаки втрати терпіння та заговорив про введення додаткових санкцій щодо країн, які купують російську нафту, якщо він вважатиме, що Москва затягує угоду.
Президент США Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву щодо війни в Україні, підкресливши, що переговори з припинення бойових дій можуть просуватись, хоча й натякнув на необхідність поступок.
Про це повідомляє Reuters.
«Я думаю, що між Україною та Росією все буде добре, і ви незабаром про це дізнаєтесь», — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.
Цю заяву він зробив наступного дня після того, як висловив розчарування діями Росії та закликав її «рухатися» у напрямку мирної угоди.
«Є момент, коли вам просто потрібно змиритися або замовкнути, і ми побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре», — додав він.
Нагадаємо, Трамп ухвалив рішення продовжити дію американських санкцій проти Росії ще на рік. Ці обмеження було запроваджено ще за президентства Джо Байдена після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.