“Замовкнути або прийняти”: Трамп щодо переговорів про завершення війни

Президент США Дональд Трамп відповідає на питання журналістів після чергової заяви щодо війни в Україні / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву щодо війни в Україні, підкресливши, що переговори з припинення бойових дій можуть просуватись, хоча й натякнув на необхідність поступок.

Про це повідомляє Reuters.

«Я думаю, що між Україною та Росією все буде добре, і ви незабаром про це дізнаєтесь», — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

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Цю заяву він зробив наступного дня після того, як висловив розчарування діями Росії та закликав її «рухатися» у напрямку мирної угоди.

«Є момент, коли вам просто потрібно змиритися або замовкнути, і ми побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре», — додав він.

Нагадаємо, Трамп ухвалив рішення продовжити дію американських санкцій проти Росії ще на рік. Ці обмеження було запроваджено ще за президентства Джо Байдена після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.