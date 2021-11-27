Занепокоєння Байдена та роздуми США щодо відповіді на російську ескалацію. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні. Читати далі –>
- Адміністрація президента США Джо Байдена хоче використати зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб зосередитися на тому, як Альянс має реагувати на дії Росії біля кордонів з Україною. Читати далі –>
- У Києві за фактом хуліганських дій в одному із барів столичного Подолу слідчі розпочали кримінальне провадження. Читати далі –>
- 27 листопада напередодні посту готують смачну обрядову вечерю: борщ, локшину, пиріжки, вареники, смажать м'ясо, зокрема птицю. Читати далі –>
- Раннє виявлення та антиретровірусна терапія дають змогу людям, які живуть з ВІЛ, жити повноцінним життям. Читати далі –>