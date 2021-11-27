Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Занепокоєння Байдена та роздуми США щодо відповіді на російську ескалацію. П'ять новин, які ви могли проспати

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Занепокоєння Байдена та роздуми США щодо відповіді на російську ескалацію. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні. Читати далі –>
  • Адміністрація президента США Джо Байдена хоче використати зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб зосередитися на тому, як Альянс має реагувати на дії Росії біля кордонів з Україною. Читати далі –>
  • У Києві за фактом хуліганських дій в одному із барів столичного Подолу слідчі розпочали кримінальне провадження. Читати далі –>
  • 27 листопада напередодні посту готують смачну обрядову вечерю: борщ, локшину, пиріжки, вареники, смажать м'ясо, зокрема птицю. Читати далі –>
  • Раннє виявлення та антиретровірусна терапія дають змогу людям, які живуть з ВІЛ, жити повноцінним життям. Читати далі –>

Ахметов спростував заяву Зеленського щодо намагання втягнути його у підготовку держпереворота

Ахметов спростував заяву Зеленського щодо намагання втягнути його у підготовку держпереворота

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація