Занепокоєння щодо дій Росії: міністри оборони України і США обговорили загрози збоку Кремля

Резніков перебуває із візитом у Вашингтоні.

Загрози збоку Росії обговорили міністри оборони України Олексій Резніков та США Ллойд Остін.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 листопада.

Слід зауважити, що Олексій Резніков перебуває із візитом у Вашингтоні. За даними української розвідки, повідомив міністр, Москва може перейти до воєнної ескалації на кордоні. Як гібридну зброю країна-агресор використовує усе - від енергетики до мігрантів, які нині скупчилися на білоруських кордонах.

Саме чітка позиція США може дати світові сигнал об‘єднатися і дати відсіч. "Наші оборонні відомства і наші розвідки перебувають у постійному контакті щодо всіх безпекових питанням. На сьогодні у нас є спільна оцінка ризиків і загроз, які концентруються навколо України на східних кордонах", - наголосив Резніков.

Новини світу: міністри оборони України та США обговорили загрози із боку Росії

Ллойд Остін зауважив, що Сполучені Штати уважно відстежують загрозливі дії Росії. Білий дім підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми зустрічаємося у важливий час. Як і ви, ми моніторимо останні пересування російських військ біля ваших кордонів. Ми чітко висловили своє занепокоєння щодо дистабілізуючих дій Росії. Прагнемо більшої прозорості", - заявив Ллойд Остін.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкена і голови британського Генштабу Ніка Картера заявили, що мігрантська криза, спровокавана Білоруссю не випадкова - це спроба відвернути увагу від скупчення військ РФ біля кордону з Україною.

Крім того, про збільшення військ РФ біля України писали іноземні ЗМІ. Посилаючись на супутникові знімки, відео в соцмережах та неназваних посадовців, журналісти The Washington Post та Politico стверджують про скупчення сухопутних військ, бронетанкових підрозділів, танків та самохідної артилерії під російським містом Єльня (Смоленська обл.), що десь за 300 км від Чернігівщини.

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