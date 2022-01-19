Заохочує РФ до подальшої агресії: МЗС України обурене заявою словацького міністра про Крим

Заохочує РФ до подальшої агресії: МЗС України обурене заявою словацького міністра про Крим

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик назвав невдалими санкції проти Росії, ухвалені через окупацію Криму.

У Міністерстві закордонних справ обурилися висловлюванням міністра економіки Словаччини Ріхарда Сулика про те, що начебто повернути захоплений Крим неможливо. Таку заяву українські дипломати назвали неприйнятною і такою, що ставить під сумнів територіальну цілісність України.

Про це в коментарі ТСН заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності в частині приналежності Криму і розуміння накладених на Росію санкцій", — зазначив Ніколенко.

За його словами, розмови про повернення до business as usual з РФ (звичного порядку ведення справ — Ред.), яка грубо порушила міжнародне право, захопивши Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність і заохочують Кремль до подальшої агресії.

Ніколенко звернув увагу, що коментарі Сулика дисонують із офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС щодо протидії російській агресії проти України.

МЗС України вимагає публічного спростування міністром своїх висловлювань, "які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин".

Нагадаємо, що віцепрем'єр — міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик назвав невдалими санкції проти Росії, ухвалені через окупацію Криму.

"Санкції завдають лише збитків, а Крим росіяни все одно не повернуть. Треба дивитися вперед і будувати відносини", — говорив скандальний міністр.

Нагадаємо, що французький телеканал втрапив у скандал, зобразивши окупований Крим як частину Росії.

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