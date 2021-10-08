"Запаху алкоголю від нього не було": нові подробиці смерті нардепа Полякова

"Запаху алкоголю від нього не було": нові подробиці смерті нардепа Полякова

За інформацією джерела в правоохоронних органах, в автомобілі йому стало погано і знудило.

Запаху алкоголю від знайденого мертвим народного депутата України (депутатська група "За майбутнє") Антона Полякова не було.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Запаху алкоголю від нього не було, в автомобілі йому стало зле і знудило", - сказав співрозмовник.

Крім того співрозмовник зазначив, що цінні речі були з нардепом.

Нагадаємо:

Уранці 8 жовтня стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова. За даними поліції, Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.

За даними поліції, Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці. Попередньо правоохоронці встановили, що нардепу стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

Новини України: стало відомо про смерть депутата Верховної Ради Антона Полякова

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