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Заперечує захоплення Запорізької АЕС: на ядерній конференції ООН забракло згоди через РФ

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Заперечує захоплення Запорізької АЕС: на ядерній конференції ООН забракло згоди через РФ

Фото: Associated Press

Генсек ООН висловився через відсутність консенсусу щодо підсумкового документа Оглядової конференції учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї  (ДНЯЗ) через позицію Росії.

Про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, - пише Укрінформ

Конференція завершилася без підсумкового документа, оскільки  Росія заперечувала проти згадки в тексті її відповідальності за захоплення Запорізької АЕС.

Генеральний секретар ООН розчарований тим, що країни не змогли досягти консенсусу і скористатися можливістю посилити договір, ухвалений 52 роки тому.

Також Гутерреш висловив жаль з приводу того, що конференція не змогла розв‘язати нагальні проблеми, які загрожують глобальній безпеці.

«Напружена міжнародна ситуація та підвищений ризик застосування ядерної зброї випадково або внаслідок прорахунку потребують термінових і рішучих дій. Генеральний секретар закликає всі держави використовувати всі можливості діалогу, дипломатії та переговорів для ослаблення напруженості, зниження ядерного ризику й усунення ядерної загрози раз і назавжди», - зауважив Дюжаррік.

За його словами, світ, вільний від ядерної зброї, залишається найвищим пріоритетом ООН у сфері роззброєння.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. Усе - через пожежі на золовідвалах ТЕС поруч із ЗАЕС.  

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Автор
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Дата публікації
Перегляди
831
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