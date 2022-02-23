Радбез ООН не ухвалив необхідних рішень щодо миротворчої місії в Україні - Кулеба

Потрібні конкретні дії, щоб зупинити російську машину війни, не вступаючи в кривавий конфлікт із багатьма тисячами жертв, наголосив очільник українського МЗС.

Кілька років тому Україна запропонувала розмістити в Україні миротворчу місію ООН. Досі Радбез не ухвалив необхідних рішень.

Також читайте Путіна не цікавлять частини України: Кулеба висловився щодо цілей Кремля

Про це 23 лютого заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

За його словами, Росія демонструє готовність до подальшої ескалації агресії проти України, зосередивши біля наших кордонів щонайменше 150 тис. військ, і ми маємо обмежений час, щоб її зупинити. Кожна година бездіяльності зараз є загрозою життю українців, не лише військових, а й цивільних, зокрема і дітей. Потрібні конкретні дії, щоб зупинити російську машину війни, не вступаючи в кривавий конфлікт із багатьма тисячами жертв.

"Росія буквально наповнила Чорне та Азовське моря 46 військовими суднами, регулярно закриває великі частини під приводом проведення військово-морських навчань. На практиці це майже блокада українських морських портів. Це вже наступ на глобальну свободу судноплавства, один із священних принципів міжнародного права", - зазначив Кулеба.

Міністр зазначив, що російська пропагандистська машина працює повним ходом, відчайдушно намагаючись створити привід для подальшої агресії проти України. Російські окупаційні війська значно посилили обстріли української території та цивільної інфраструктури на лінії зіткнення на Донбасі.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба наразі перебуває з робочим візитом у США де напередодні у Білому домі зустрівся з американським президентом Джо Байденом. Міністр закордонних справ України висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Києву на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ. Він відзначив провідну роль Байдена у мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку.

Читайте також: