Запобіжний захід Порошенку: стала відома дата обрання

Слідчий ДБР клопоче про арешт п'ятого президента.

Печерський районний суд міста Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "Л/ДНР".

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

"17 січня 2022 року об 11 год. 00 хв. буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка Петра Олексійовича", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У ДБР сподіваються, що п’ятий президент Петро Порошенко самостійно прибуде до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід.

Також у Державному бюро розслідувань не виключають проведення перехресного допиту експрезидента України, народного депутата Петра Порошенка та народного депутата Віктора Медведчука, якщо слідство матиме таку потребу.

Печерський суд арештував майно Петра Порошенка | Новини України

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