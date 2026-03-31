Запопадливе звітування: в МЗС прокоментували розмови Сіярто з Лавровим

Глава України МЗС Андрій Сибіга прокоментував інформацію, що його угорський колега і постійний критик України Петер Сіярто регулярно передавав Кремлю стратегічну інформацію про внутрішні процеси ЄС.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив на пресконференції, передає журналіст ТСН з місця події.

«Прослухати ці розмови, які стали ж публічними в медіапросторі, і для мене це не розмови — це запопадливе звітування перед російськими патронами. Огидно, це сором і воно дійсно має бути предметом розслідування. Взагалі, професія дипломата призумує, що має бути обережною в своїх розмовах», — наголосив Сибіга.

Він зауважив, що Україна з угорськими партнерами завжди була ще більш дипломатичною, ніж завжди, натякаючи, що в МЗС здогадувалися про те, що Будапешт «зливає» інформацію Москві.

«З того, що зараз стало явним — воно становить загрозу. Воно справді становить загрозу щодо тих дискусійних майданчиків, які мають місце в Європейському у Союзі, зокрема закритих. Україна часто запрошується і брифує про об’єктивну ситуацію. Тому дуже хочеться, щоб була належна реакція на цей проєкт, а взагалі виходимо з того, що дискусій в Європейському Союзі мають боятись у Москві, а не навпаки», — додав Сибіга.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас своєю чергою додала, що «всі європейські міністри мають працювати на Європу, а не на Росію».

Раніше ЗМІ повідомили, що угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто регулярно передавав Кремлю стратегічну інформацію про внутрішні процеси ЄС та активно сприяв скасуванню санкцій проти російських олігархів.

Також The Washington Post повідомило, що Сіярто таємно телефонував у Кремль просто із засідань ЄС. Він регулярно надавав Лаврову «живі звіти про те, що обговорювалося».