Запоріжжя, Херсон та репарації: Guardian назвала вимоги РФ на переговорах із Трампом

Автори статті припускають, що наслідки другого президентства Трампа для України, ймовірно, будуть важкими

Після перемоги Дональда Трампа серед українців панує невизначеність на тлі очікувань, що він, швидше за все, припинить військову допомогу США, у той час як Кремль заявив, що його мета завоювати Україну залишилася незмінною.

Про це пише британська газета The Guardian.

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Автори статті припускають, що наслідки другого президентства Трампа для України, ймовірно, будуть важкими, у той час, коли Росія просувається на полі бою найшвидшими темпами з 2022 року.

"Наші умови залишаються незмінними і добре відомі у Вашингтоні", – цинічно заявили у МЗС РФ, коментуючи обрання Трампа.

Видання нагадує, що Трамп неодноразово вихвалявся, що зможе закінчити війну за 24 години. Його кандидат на посаду віцепрезидента Джей Ді Венс взагалі відверто говорив, що йому байдужа доля України й що з нею станеться.

Помічники Трампа раніше накидали можливу "мирну угоду". Вона передбачає передавання Росії окупованих регіонів України із замороженим існуючим фронтом.

Меттью Севілл, експерт з військової стратегії аналітичного центру Royal United Services Institute (Rusi) і колишній аналітик розвідки Міністерства оборони Великої Британії, припускає, що РФ ще більше посилить тиск на фронті.

Що вимагатиме Путін

Автори статті зазначають, що Москва висуватиме власні вимоги на будь-яких переговорах, які можуть відбутися за посередництва Трампа. І ці вимоги будуть значно більші за заморозку конфлікту і збереження контролю РФ за окупованими територіями.

The Guardian нагадує, що у 2022 році РФ формально "анексувала" чотири українські області: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

Майже всю РФ контролює лише Луганську область, інші три – частково.

"Путін, ймовірно, вимагатиме повної їхньої передачі, що означатиме, що Україна поступиться ключовими містами, включаючи Запоріжжя та Херсон", – пишуть у виданні.

Інші ймовірні вимоги включають буферну зону, "репарації" від України для відновлення зруйнованого росіянами Донбасу, і гарантію нейтралітету України поза НАТО. Все було б неприйнятно для Києва і для більшості українців, наголошує The Guardian.

Раніше журналіст Віталій Портников пояснив, чи розглядає Трамп питання капітуляції України. Також він оцінив чи домовляться Трамп і Путін щодо війни в Україні.

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