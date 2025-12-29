Запорізька АЕС у фокусі переговорів: що сказав Трамп після зустрічі з Зеленським

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Зеленським обговорювали ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, і, за його словами, Путін готовий працювати з Україною для її відкриття.

Про це Трамп повідомив на брифінгу після зустрічі з українським президентом у Маямі.

За словами Трампа, обговорювалася одна з найбільших АЕС у світі — Запорізька станція. Президент США зазначив, що російська сторона “добре працювала з Україною щодо її відкриття” і не завдавала ударів по об’єкту.

“Ми розмовляли з Путіним щодо Запорізької АЕС. І він готовий працювати разом з Україною, готовий зробити її відкритою”, — додав Трамп.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС було оголошено тимчасове перемир’я між Україною та Росією для проведення ремонтних робіт. До початку повномасштабного вторгнення РФ станція забезпечувала близько 20% усієї електроенергії України та дозволяла експортувати електроенергію до Європи.

Зараз ЗАЕС перебуває під контролем Росії і, за словами української влади, використовується як військова база. З території станції росіяни здійснюють обстріли Нікополя на іншому березі Дніпра.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах з Дональдом Трампом на 90% погодили мирний план з 20 пунктів.