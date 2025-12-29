- Дата публікації
Запорізька АЕС у фокусі переговорів: що сказав Трамп після зустрічі з Зеленським
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Зеленським обговорювали ситуацію на Запорізькій АЕС. За його словами, Путін готовий працювати з Україною для відкриття станції, яка зараз окупована РФ.
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із Володимиром Зеленським обговорювали ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, і, за його словами, Путін готовий працювати з Україною для її відкриття.
Про це Трамп повідомив на брифінгу після зустрічі з українським президентом у Маямі.
За словами Трампа, обговорювалася одна з найбільших АЕС у світі — Запорізька станція. Президент США зазначив, що російська сторона “добре працювала з Україною щодо її відкриття” і не завдавала ударів по об’єкту.
“Ми розмовляли з Путіним щодо Запорізької АЕС. І він готовий працювати разом з Україною, готовий зробити її відкритою”, — додав Трамп.
Нагадаємо, на Запорізькій АЕС було оголошено тимчасове перемир’я між Україною та Росією для проведення ремонтних робіт. До початку повномасштабного вторгнення РФ станція забезпечувала близько 20% усієї електроенергії України та дозволяла експортувати електроенергію до Європи.
Зараз ЗАЕС перебуває під контролем Росії і, за словами української влади, використовується як військова база. З території станції росіяни здійснюють обстріли Нікополя на іншому березі Дніпра.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах з Дональдом Трампом на 90% погодили мирний план з 20 пунктів.