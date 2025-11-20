Україні пропонують "мирний план" / © Pixabay

Адміністрація Трампа підготувала новий «мирний план» щодо війни в Україні, який передбачає численні поступки з боку українців. Однак, головне питання полягає в тому, чи витримає цей план зіткнення з реальністю.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

«Передавання під контроль Росії ще не окупованих територій Донецької області та заморожування лінії фронту на півдні України „непропорційно“ зіграє на користь Росії», — вважають експерти.

«Вивід Сил оборони України з Донбасу буде лише „відправною точкою“, а не результатом припинення вогню та мирних переговорів, тобто не надаючи жодних гарантій миру з боку Москви, якщо Україна реалізує такий відвід військ. Кремль також не демонстрував жодних ознак того, що готовий розглянути можливість мирних переговорів чи мирної угоди, перш ніж Україна виведе війська з неокупованої території Донбасу», — підкреслюють в ISW.

Крім того, виведення українських військ з Донецької області також забезпечило б російським військам вигідніші позиції для початку нових наступів на південь Харківської області та далі у східні частини Запорізької та Дніпропетровської областей.

«Заявлений „мирний план“ по своїй суті також ідентичний вимогам Росії, які Москва висувала в Стамбулі на початку вторгнення, навесні 2022 року, коли обставини на полі бою вочевидь були ще більш сприятливими для РФ», — додали в ISW.

Нагадаємо, видання Axios, пославшись на американських та російських чиновників, пише, що адміністрація Трампа працює над планом із 28 пунктів про завершення війни Росії в Україні.

За словами анонімних джерел видання, 28 пунктів поділяються на чотири основні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпеку в Європі та майбутні відносини США з Україною та Росією.

Очолює розробку плану посланець Трампа Стів Віткофф, він начебто вже детально обговорив його зі спецпосланцем російського президента Кирилом Дмитрієвим, повідомив американський чиновник.

За словами Дмитрієва, план ґрунтується на базових принципах, які обговорювалися на саміті президентів Росії та США на Алясці.