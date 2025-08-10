Запрошення на Аляску: чому Трамп і Путін зустрінуться на "колишній російській землі"

Трамп з Путіним на Алясці. Зображення ШІ

Президент США Дональд Трамп запросив диктатора Володимира Путіна зустрітися на Алясці.

Чому саме там — на колишній землі Російської імперії, яку продали Сполученим Штатам 1867 року — розмірковує співробітник BILD Маріус Кірмайєр.

Чому саме Аляска

На думку автора, Аляска — це втрата, з якою російський диктатор Володимир Путін теж не змирився, адже він марить імперськими амбіціями Росії. Журналіст попереджає, що той факт, що зустріч відбувається там, де 160 років тому правив російський цар, є не лише символічним, а й вибухонебезпечним.

Він нагадав, що російські пропагандисти та ультраправі політики регулярно та відкрито вимагають повернення Аляски. І Путін — один із них!

«Лише минулого року Путін склав список „російської власності“, яку хоче повернути. Поряд із Фінляндією, країнами Балтії та Молдовою, до списку також входить американський штат Аляска. Путіна та інших росіян дратує те, що після продажу США на Алясці було виявлено золото та нафту. Американці заробили величезні гроші», — пише Кірмайєр.

Журналіст нагадує, що російський телепропагандист Володимир Соловйов нещодавно виступив на державному телебаченні з вимогою повернення Аляски «до складу Російської імперії». Радник Путіна Олег Матвейчев також вимагав повернення Аляски у своїй промові 2022 року: як «репарацію» за західні санкції.

Логістична перевага

Автор зауважує, що айбільше місто Аляски — Анкорідж — розташоване в 7000 км від Москви і 5500 км від Вашингтона, проте це все одно ближче до столиць США і Росії, ніж можливі альтернативи. Крім того, близькість цього місця до Берингової протоки, що розділяє Штати та Росію, робить це місце цікавим у символічному плані.

Для Трампа перевага полягає в іншому: він може провести зустріч на території США, не подорожуючи далеко. Це приблизно за 5500 кілометрів від Вашингтона — значно ближче, ніж, скажімо, саміт у Європі.

Це дозволяє представити зустріч усередині країни як «домашню подію», без офіційної поїздки за кордон, але з глобальним політичним впливом.

Безпека

Наступна причина вибору Аляски, ймовірно, пов’язана з безпекою. Аляска — це малонаселена місцевість без мегаполісів, де не буде лівих активістів та протестів. Натомість там є необхідна та компактна інфраструктура та можливий високий рівень контролю безпеки з боку армії та спецслужб.

Крім того, Сполучені Штати, а отже, і Аляска, на відміну від 125 інших держав, не є членом Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Це означає, що хоча на Путіна видано міжнародний ордер на арешт, йому не загрожує арешт у Сполучених Штатах. Таким чином, ця правова сіра зона навмисно використовується — без формального порушення міжнародного права.

Символізм та геополітичний контекст

Зрештою, Аляска, мабуть, є найпрагматичнішим місцем зустрічі для обох сторін. Варто також зазначити, що навіть під час Холодної війни Аляска слугувала стратегічно важливою базою для спостереження за діяльністю Радянського Союзу. Сьогодні в штаті розташовано кілька військових баз США, що стоять проти Росії: ідеальне місце для демонстрації геополітичної сили без участі у відкритій конфронтації.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше експерт Вадим Денисенко спрогнозував, про що можуть домовитися США і Росія на зустрічі в Алясці.

У Bild попередили, що через цю зустріч наступний тиждень буде вирішальним для України.