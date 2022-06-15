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Запрошення для Зеленського на саміт НАТО та запевнення Альянсу в підтримці України: головні новини ночі 15 червня

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Запрошення для Зеленського на саміт НАТО та запевнення Альянсу в підтримці України: головні новини ночі 15 червня

Скриншот відео

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 15 червня: 

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив запрошення для президента України Володимира Зеленського про участь у Мадридському саміті Альянсу. Читати далі –>
  • Україна має отримати більше важкої зброї від країн НАТО, щоб протистояти вторгненню Росії. Це питання буде обговорюватися в форматі Контактної групи. Читати далі –>
  • Очільники держав та урядів Нідерландів, Данії, Португалії, Польщі, Румунії, Латвії та Бельгії висловили спільне переконання, що мир і безпека можуть повернутися в Європу тільки в разі  перемоги України у війні, розв'язаній Росією. Читати далі –>
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що у відповідь на російське вторгнення в Україну Альянс посилив свої оборонні спроможності, включаючи підвищення боєготовності сил та їх передову присутність. Читати далі –>
  • США продовжать постачати все необхідне для перемоги у протистоянні з РФ. Читати далі –>

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