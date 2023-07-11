Запрошення до НАТО для України у Вільнюсі не буде — посол Литви в Альянсі

На саміті НАТО у Литві Україні пообіцяють чітку процедуру, за якою Київ отримає офіційне запрошення до Альянсу.

Україна не отримає запрошення в НАТО під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це заявив посол Литви в НАТО Дейвидас Матуліоніс, повідомляє Žiniai Radio.

"А щодо цього запрошення - так, запрошення у Вільнюсі (для України - ред.) не буде, але буде встановлена значно чіткіша процедура щодо того, як це запрошення може з'явитися, коли будуть відповідні умови", - сказав він.

Матуліоніс також відповів на закиди про те, що умова вступу України до НАТО лише після закінчення війни може спонукати Росію спеціально затягувати військові дії.

"Саме це і не буде сказано (на саміті, - ред.), оскільки ми також ясно уявляємо собі, що це означатиме", - запевнив посол Литви в НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі: що очікує Україна

Канцлер Німеччини Олаф Щольц повідомив, що у Вільнюсі, 11 липня, країни G7 виступлять зі спільною заявою щодо гарантій безпеки для України.

Американський президент Джо Байден також заявив, що країни-члени НАТО узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до оборонного Альянсу. Якою вона буде, Байден не зазначив.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що невизначеність партнерів – це слабкість. Україна отримала сигнали від НАТО про те, що обговорюються формулювання щодо безпеки нашої держави, однак це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.

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