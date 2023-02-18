Запрошення до НАТО Україна сподівається отримати вже влітку: заява Стефанчука

Відповідні питання вже обговорюються на мюнхенській безпековій конференції.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна очікує отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні 2023 року.

Про це спікер парламенту повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 18 лютого.

"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (до НАТО – ред.) і почне вже свій шлях до Альянсу", – сказав Стефанчук.

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Він також поінформував, що "питання, пов'язані із запрошенням України до НАТО" є серед тем, які обговорюються цими днями на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Зауважимо, що саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Нагадаємо, напередодні Мюнхенської безпекової конференції генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна вступить до Альянсу після завершення війни. За словами Столтенберга, на сьогодні треба переозброїти Україну та впровадити реформи.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на конференції, наголосив, що не може бути альтернативи перемозі держави у війні, а також її членству в ЄС та НАТО.

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