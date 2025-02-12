Запрошення до НАТО "з неба не впаде": в Польщі прокоментували заяву очільника Пентагону

Владислав Косіняк-Камиш нагадав, що проти членства України в НАТО виступають не тільки Сполучені Штати.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у кулуарах штаб-квартири НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, сказав, що після останніх заяв очільника Пентагону Піта Гегсета не варто чекати, що Україну запросять до НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"[Україну – ред.] досі не запросили в НАТО і, з огляду на останню американську заяву, цього запрошення і не буде. Якщо немає згоди найважливішої держави в Альянсі, то нема чого створювати собі надії, що це запрошення буде, що воно якось впаде з неба", – заявив польський міністр.
Косіняк-Камиш нагадав, що проти членства України в НАТО виступають не тільки Сполучені Штати, а й кілька інших членів Альянсу. Водночас він впевнений, що "треба робити все", щоб допомогти Україні перемогти у війні й досягти справедливого миру.
"Вважаю, що в цьому зацікавлені всі учасники сьогоднішньої зустрічі. Бо гарний результат мирних перемовин також буде перемогою Заходу та США", – підкреслив Владислав Косіняк-Камиш.
Нагадаємо, міністр оборони США відкинув участь американських військових у миротворчій місії в Україні, а також заявив, що Київ має відмовитися від повернення окупованих територій та вступу до НАТО.
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