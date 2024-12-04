Запрошення не буде: США та Німеччина проти вступу України до НАТО — ЗМІ

Сполучені Штати та Німеччина виступають проти того, щоб Україна офіційно отримала запрошення стати членом НАТО.

По це інформує Суспільне з посиланням на джерела всередині НАТО.

Співрозмовник журналістів повідомив, що позиція цих двох країн є ключовою перешкодою у розгляді даного питання.

"Проблема лежить в основному в площині США та Німеччини. Ми можемо лише здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному", - повідомило джерело.

Крім того, співрозмовник журналістів заявив, що проти вступу України виступають Угорщина та Словаччина.

"Але це видно із заяв їхніх політиків", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек НАТО закликав відкласти мирні переговори з РФ, поки Захід не забезпечить просування України на полі бою.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна не погодиться на альтернативу членству в НАТО.

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