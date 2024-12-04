Запрошення не буде: США та Німеччина проти вступу України до НАТО — ЗМІ

Їхню позицію поділяють Угорщина та Словаччина.
Сполучені Штати та Німеччина виступають проти того, щоб Україна офіційно отримала запрошення стати членом НАТО.
По це інформує Суспільне з посиланням на джерела всередині НАТО.
Співрозмовник журналістів повідомив, що позиція цих двох країн є ключовою перешкодою у розгляді даного питання.
"Проблема лежить в основному в площині США та Німеччини. Ми можемо лише здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному", - повідомило джерело.
Крім того, співрозмовник журналістів заявив, що проти вступу України виступають Угорщина та Словаччина.
"Але це видно із заяв їхніх політиків", – йдеться в публікації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генсек НАТО закликав відкласти мирні переговори з РФ, поки Захід не забезпечить просування України на полі бою.
Крім того, ми раніше інформували, що Україна не погодиться на альтернативу членству в НАТО.
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