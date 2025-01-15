Запрошення України до НАТО: президент Польщі зробив важливу заяву

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив про дедалі більше очільників держав-членів НАТО схиляються до запрошення України до Північноатлантичного альянсу.

Про це він сказав у середу, 15 січня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

За його словами, найбільшою гарантією безпеки з боку країн-членів Північноатлантичного альянсу для України було б членство в НАТО і “всі гарантії, пов’язані із 5 статтею [статуту НАТО]”.

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“Всі ми усвідомлюємо, що повне приєднання України до НАТО можливе тільки після припинення бойових дій, але на сьогоднішній день будучи, президентом Польщі, країни-сусіда, яка з самого початку залучалася в допомогу Україні після повномасштабного вторгнення, я наполегливо вимагаю, щоб Україні країни НАТО видали запрошення до членства в НАТО. Це був би перший крок, пов’язаний із реальним наданням гарантій безпеки”, - наголосив Дуда.

Президент Польщі повідомив, що з цього приводу він сьогодні спілкувався з президентом Зеленським про запланований на першу половину цього року саміт НАТО в Гаазі.

“Це [запрошення до НАТО] – мета, на яку ми повинні робити ставку, максимальна ціль. Стає дедалі більше очільників держав, які схиляються до такої думки, що слід Україну запросити до НАТО”, - сказав Анджей Дуда.

Нагадаємо, Польща підняла у небо свою бойову авіацію 15 січня через ракетну атаку Росії по Україні.

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