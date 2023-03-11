Запроваджено на 50 років: Зеленський увів в дію санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти фізичних і юридичних осіб, які пов'язані з букмекерським та лотерейним бізнесом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Згідно з указом "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", під санкції потрапляють 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

Більшість осіб, проти яких запроваджено санкції, - громадяни РФ. Але, окрім того, під обмеження підпали громадяни Великої Британії, Польщі, Нідерландів, Туреччини, Кіпру.

Серед юридичних осіб, які опинилися під час санкціями, такі компанії, як "Спортлото", "Спортбет", "Бет.Ру", "Бетсіті", "Матчбет" тощо.

Зауважимо, що санкції запроваджено на 50 років.

Раніше Рада ЄС запровадила проти країни-агресорки Росії десятий санкційний пакет. Український президент Володимир Зеленський назвав його "потужним та точно не останнім".

Додамо, що представники уряду Сполучених Штатів і очільників ЄС провели зустріч з керівниками компаній алмазної промисловості й торгівлі щодо запровадження санкцій проти алмазної індустрії Росії.

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