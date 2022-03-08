Запроваджують цензуру, як і Кремль: Кулеба відреагував на заборону ООН називати війну в Україні війною

Запроваджують цензуру, як і Кремль: Кулеба відреагував на заборону ООН називати війну в Україні війною

Кулеба наголосив, що на кону репутація ООН.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на рішення ООН називати війну в Україні "конфліктом". Він наголосив, що організація запроваджує таку ж цензуру, як і Кремль.

Про це український дипломат написав у соцмережах.

" Важко повірити, що ООН могла б по суті запровадити таку саму цензуру, яку Кремль запроваджує в Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві. На кону репутація ООН", - наголосив Кулеба.

It’s hard to believe that the UN could essentially impose the same kind of censorship as the Kremlin imposes inside Russia now by banning the use of words ‘war’ and ‘invasion’ among UN staff. I urge the UN to swiftly refute such reports if they are false. UN reputation at stake. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022

Нагадаємо, ООН розіслала 7 березня своїм своїм співробітникам електронного листа з вказівкою не використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису наступу Росії на Україну.

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