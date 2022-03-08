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Запроваджують цензуру, як і Кремль: Кулеба відреагував на заборону ООН називати війну в Україні війною

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Запроваджують цензуру, як і Кремль: Кулеба відреагував на заборону ООН називати війну в Україні війною

Associated Press

Кулеба наголосив, що на кону репутація ООН.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на рішення ООН називати війну в Україні "конфліктом". Він наголосив, що організація запроваджує таку ж цензуру, як і Кремль. 

Про це український дипломат написав у соцмережах. 

"Важко повірити, що ООН могла б по суті запровадити таку саму цензуру, яку Кремль запроваджує в Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві. На кону репутація ООН", - наголосив Кулеба. 

Нагадаємо, ООН розіслала 7 березня своїм своїм співробітникам електронного листа з вказівкою не використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису наступу Росії на Україну.

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