Запуск "Північного потоку-2" залежатиме від ситуації в Україні — Боррель

За словами Бореля, за запуск газопроводу відповідає Німеччина, а Єврокомісія не має повноважень для його зупинки.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС "не матиме стимулу" для запуску газопроводу "Північний потік-2" у разі загострення ситуації в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю російському виданню "Дождь".

Боррель зазначив, що запуск трубопроводу залежатиме від загального стану в Україні.

"Якщо щось серйозне станеться в Україні, і це може бути, припустимо, як ви сказали, війна, але не обов'язково війна, це може бути просто якась тривожна ситуація — у будь-якому разі стимулу для запуску "Північного потоку-2" не буде", — сказав дипломат.

За словами Бореля, за запуск "Північного потоку-2" відповідає Німеччина, а Єврокомісія не має повноважень для зупинки газопроводу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва розкритикував Німеччину за дозвіл запустити російський газопровід "Північний потік-2" і закликав ФРН не видавати документи на його сертифікацію. Він переконаний, що газопровід становить геополітичну загрозу.

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