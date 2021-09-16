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Запуск Crew Dragon з непрофесійним екіпажем й військовий альянс США, Великої Британії та Австралії: п'ять новин, які ви могли проспати

Запуск Crew Dragon з непрофесійним екіпажем й військовий альянс США, Великої Британії та Австралії: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • В ніч проти 16 вересня о 3:02 за київським часом відбувся запуск на навколоземну орбіту першого цивільного екіпажу, який здійснила компанія Ілона Маска SpaceX. Читати далі –>
  • Космічний корабель Crew Dragon з першим в світі повністю непрофесійним цивільним екіпажем успішно вийшов на орбіту. Читати далі –>
  • Велика Британія, США і Австралія заявили про партнерство в області безпеки і створення альянсу для обміну передовими оборонними технологіями для того, щоб протистояти Китаю. Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден збирає віртуальну зустріч форуму провідних економік з енергетики та клімату. Читати далі –>
  • Російські війська і техніка повертаються з Білорусі після стратегічних навчань "Захід-2021". Читати далі –>
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