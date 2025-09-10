Віцепрем’єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Віцепрем’єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що запуск дронів у повітряний простір його країни був спланованою акцією Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Гавковський додав, що у зв’язку з цим інцидентом проти Польщі ведеться дезінформаційна кампанія, яку організували Росія та Білорусь.

Реклама

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи вторгнення російських дронів, сказав, що, швидше за все, відбулася «провокація великого масштабу», і що ситуація серйозна.

За даними аналітиків Defense Express, Росія готувала дронову атаку на Польщу ще від липня 2025 року: окупанти встановлювали на безпілотниках польські та литовські SIM-картки і 4G-модеми.

Своєю чергою Міноборони Росії заперечило, що їхні дрони навмисно залітали до Польщі. У відомстві заявили, що не мало намірів завдавати ударів по території Польщі, а максимальна дальність польоту використаних дронів «не перевищує 700 км».

До слова, на думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, РФ навмисно атакувала дронами Польщу, щоб протестувати «систему можливих відповідей Заходу» та масштабувати війну на території Європи.