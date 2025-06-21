ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
1 хв

Запуск виробництва зброї для України: Зеленський назвав країни

З низкою європейських країн вже є конкретні домовленості, зазначив Володимир Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна веде переговори щодо запуску оборонного виробництва для нашої країни за кордоном. З низкою європейських країн вже є домовленості.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

«Данія — номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої моєї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором», — розповів глава держави.

Зеленський поінформував, що в цьому році Україна знайшла в ОПК 43 млрд доларів. Зокрема, це гроші, які поступають на підтримку підтримку і фінансування українського ОПК.

«На наступний рік, в принципі, є такий сигнал нашим партнерам, ми хочемо спробувати вийти на 0,25% від ВВП тієї чи іншої країни партнера на підтримку безпеки, підтримку ОПК України. А це значить, в принципі, і підтримка європейців», — пояснив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна є частиною безпеки Європи. Тому українська сторона хоче, щоб на наш оборонно-промисловий комплекс, на внутрішнє виробництво — виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера.

Нагадаємо, Зеленський спростував фейки про Patriot і розповів про нову українську зброю проти «шахедів».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie