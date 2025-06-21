Запуск виробництва зброї для України: Зеленський назвав країни

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна веде переговори щодо запуску оборонного виробництва для нашої країни за кордоном. З низкою європейських країн вже є домовленості.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

«Данія — номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої моєї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором», — розповів глава держави.

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Зеленський поінформував, що в цьому році Україна знайшла в ОПК 43 млрд доларів. Зокрема, це гроші, які поступають на підтримку підтримку і фінансування українського ОПК.

«На наступний рік, в принципі, є такий сигнал нашим партнерам, ми хочемо спробувати вийти на 0,25% від ВВП тієї чи іншої країни партнера на підтримку безпеки, підтримку ОПК України. А це значить, в принципі, і підтримка європейців», — пояснив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна є частиною безпеки Європи. Тому українська сторона хоче, щоб на наш оборонно-промисловий комплекс, на внутрішнє виробництво — виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера.

Нагадаємо, Зеленський спростував фейки про Patriot і розповів про нову українську зброю проти «шахедів».

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