"Зараз не 2014 рік": голова МВС звернувся до українців у зв'язку із загрозою вторгнення РФ (відео)

"Зараз не 2014 рік": голова МВС звернувся до українців у зв'язку із загрозою вторгнення РФ (відео)

Монастирський закликав українців зберігати спокій та не панікувати.

Голова МВС Денис Монастирський на тлі зростання напруженості навколо України через агресію РФ звернувся до співгромадян, наголосивши на міцності нашої держави. Він закликав українців зберігати спокій та не панікувати.

Відповідне відеозвернення поширила преслужба МВС.

"Чим кожен з вас може зараз допомогти? По-перше, зберігайте спокій. Не панікуйте. Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою і організованішою. По-друге, кожен на своєму місці повинен виконувати роботу, яку він виконує щодня, щоб працювали школи, лікарні, дитячі садки, підприємства. Шановні громадяни, Україна - сильна та єдина! Все буде добре! Слава Україні!" - сказав міністр внутрішніх справ.

Як повідомлялося, Україна звернулася до Російської Федерації із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, прилеглих до території України і в тимчасово окупованому Криму.

Росія на запит українського МЗС щодо обґрунтування військової присутності на кордонах не відповіла. Тому Україна вирішила скликати засідання ОБСЄ.

Нагадаємо: