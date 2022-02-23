"Зараз не час": у Білому домі прокоментували можливу зустріч Байдена та Путіна

"Зараз не час": у Білому домі прокоментували можливу зустріч Байдена та Путіна

Адже російський президент контролює вторгнення до України.

Зараз у плани президента США Джо Байдена не входить зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, але можливість її проведення у перспективі зберігається.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Можливість зустрічі президентів Байдена та Путіна зберігається на той випадок, коли і якщо вони (Росія — ІФ) зроблять деескалацію ситуації", — заявила Псакі.

Проте зараз не час, оскільки російський президент контролює вторгнення в Україну, наголосила вона.

Раніше Псакі повідомляла, що Байден дав принципову згоду на зустріч із Путіним після намічених на цей тиждень переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лаврів мають зустрітися пізніше цього тижня в Європі за умови, що Росія не здійснить військових дій (проти України, — Ред.). Президент Байден у принципі погодився на зустріч із президентом Путіним після цієї зустрічі, знову ж таки, якщо вторгнення не відбудеться ”, — заявляла вона.

При цьому Блінкен оголосив про скасування запланованої зустрічі з Лавровим.

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" Минулого тижня я погодився зустрітися з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим 24 лютого, щоб обговорити стурбованість наших країн з європейської безпеки, але тільки в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми бачимо, що вторгнення починається, Росія продемонструвала відмову від дипломатії, тому зараз у цій зустрічі немає сенсу", — сказав Блінкен журналістам за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні.

За словами Блінкена, він інформував про це Лаврова у відповідному листі, всі союзники та партнери підтримали його рішення.

Крім того, США продовжать надавати Україні оборонну допомогу та можуть розмістити свої війська у Литві, Латвії та Естонії.

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