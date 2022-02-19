Зараз - не найстрашніше: Зеленський - про ситуацію на Сході країни

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У 2014-2015 роках загиблих українських військовослужбовців на Донбасі було більше, ніж зараз.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 19 лютого.

"Коли кажуть, що зараз найстрашніша ситуація, - це не є правда. Вона страшна, це трагедія, трагедія для нашої нації, для нашого народу. Це трагедія. У майбутньому ви побачите, що це трагедіє і для росіян, у яких були стосунки з українцями. Як бути сусідами, як жити далі? Але ми зараз перебуваємо в іншому моменті нашого життя: ми не про сусідство. Ми зараз про те, щоб не почалась війна", - наголосив глава держави.