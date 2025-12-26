"Зараз взагалі не спілкуємося": бізнесмен Міндіч розповів про стосунки із Зеленським

Тимур Міндіч під час прогулянки в місті Герцлія 21.12.25 / © Українська правда

Бізнесмен Тимур Міндіч заявив, що наразі не підтримує контактів із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, навіть протягом усього терміну каденції їхнє спілкування було рідкісним.

Про це Міндіч розповів у коментарі журналісту «Української правди» Михайлу Ткачу під час зустрічі в Ізраїлі.

На запитання журналіста про те, коли він востаннє розмовляв із главою держави, бізнесмен відповів лаконічно: «Давно». Водночас він відмовився уточнювати, чи йдеться про термін в один місяць, обмежившись тим самим словом «Давно».

«Я з ним, на жаль, дуже рідко спілкуюся. А зараз взагалі не спілкуюся. І за весь час президентства дуже рідко спілкувалися», — підкреслив Міндіч.

Що передувало

Нагадаємо, бізнесмена Тимура Міндіча підозрюють в участі в масштабній корупційній схемі в «Енергоатомі». Вночі проти 10 листопада він виїхав з України — сталося це за кілька годин до початку обшуків у його квартирі в Києві. Підставою для виїзду, кажуть у ДПСУ, стала наявність трьох неповнолітніх дітей.

НАБУ підозрює бізнесмена Тимура Міндіча у створенні злочинної організації, відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом, та в незаконному впливі на Рустема Умєрова — ексміністра оборони, чинного секретаря РНБО. Справу проти бізнесмена було відкрито 21 серпня 2025 року.

Згодом президент Володимир Зеленський на три роки запровадив санкції проти фігурантів справи щодо «Енергоатому». Проти Міндіча 17 обмежень запроваджені на три роки, а одне — позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення — безстроково.

У грудні Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Йому не призначили заставу, адже немає такої можливості за умови заочного судового процесу. Директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, що це необхідна процедура, щоб оголосити бізнесмена в міжнародний розшук.